Voto favorevole del Senato americano per una risoluzione che limita i poteri bellici di Trump

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Senato americano ha votato martedì a favore di una risoluzione che chiede la limitazione dei poteri bellici di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.

Questa è la prima volta durante la guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran che il Senato americano è riuscito a implementare questa risoluzione fino a questo stadio.

Il Senato americano aveva fallito sette volte in precedenza nell'approvare questa risoluzione.

Secondo questa risoluzione, Trump sarà obbligato a porre fine alla guerra, a meno che non ottenga l'autorizzazione del Congresso per continuare la guerra.

Questa risoluzione ha ricevuto il sostegno di quattro senatori repubblicani e di quasi tutti i democratici.