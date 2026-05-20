  1. Home
  2. servizio
  3. America

Voto favorevole del Senato americano per una risoluzione che limita i poteri bellici di Trump

20 maggio 2026 - 10:40
News ID: 1816680
Source: ABNA24
Voto favorevole del Senato americano per una risoluzione che limita i poteri bellici di Trump

Il Senato americano ha votato martedì per la prima volta a favore di una risoluzione che limita i poteri bellici del presidente del paese.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Senato americano ha votato martedì a favore di una risoluzione che chiede la limitazione dei poteri bellici di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.
Questa è la prima volta durante la guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran che il Senato americano è riuscito a implementare questa risoluzione fino a questo stadio.
Il Senato americano aveva fallito sette volte in precedenza nell'approvare questa risoluzione.
Secondo questa risoluzione, Trump sarà obbligato a porre fine alla guerra, a meno che non ottenga l'autorizzazione del Congresso per continuare la guerra.
Questa risoluzione ha ricevuto il sostegno di quattro senatori repubblicani e di quasi tutti i democratici.

Your Comment

You are replying to: .
captcha