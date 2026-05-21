Inviato di Trump: È tempo di tornare e rafforzare la presenza militare americana in Groenlandia

Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera, Jeff Landry, inviato speciale di Trump per la Groenlandia, ha detto: Penso che sia giunto il momento di ristabilire e rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia.

Queste dichiarazioni arrivano mentre Trump considera quest'isola vitale per la sicurezza nazionale americana e sostiene che senza il controllo di Washington, questa regione cadrà in mano alla Cina o alla Russia.

La Groenlandia è anche la rotta più breve per i missili balistici dalla Russia all'America.

Durante la Guerra Fredda, Washington aveva 17 installazioni militari in Groenlandia, che ha chiuso nel tempo, e ora possiede solo la base spaziale di Pituffik nel nord dell'isola; ma rapporti indicano che gli Stati Uniti stanno cercando di costruire 3 nuove basi nel sud dell'isola.

Questa base, precedentemente nota come base aerea di Thule, si trova nella regione groenlandese della Danimarca, ed è una delle basi strategiche più importanti degli Stati Uniti al di fuori del paese, poiché è lo scudo americano per proteggere i propri interessi nell'Artico. Le missioni della base includono la scoperta e il tracciamento di missili balistici intercontinentali sopra la regione polare. Questa base supporta anche le attività spaziali americane.

Queste parole di Landry arrivano mentre il primo ministro groenlandese aveva precedentemente avvertito che quest'isola non è in vendita e che il suo diritto all'autodeterminazione spetta solo alle persone di questa regione.