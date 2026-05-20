Haaretz: Siamo stati colti di sorpresa dalle dichiarazioni di Trump sull'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista Haaretz, citando fonti dell'esercito sionista, ha scritto di essere stato colto di sorpresa dalle dichiarazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, secondo cui era a solo poche ore da un attacco all'Iran.

Questo giornale, criticando le posizioni arbitrarie di Trump, ha scritto che Tel Aviv si aspettava che qualsiasi pianificazione per un attacco all'Iran fosse coordinata direttamente e ampiamente con Tel Aviv.

Il giornale Haaretz, citando fonti della sicurezza, ha scritto che la ripresa degli attacchi americani all'Iran porterà certamente alla partecipazione di Israele alla guerra.

Questo rapporto sionista ha tuttavia espresso dubbi sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi americano-sionisti riguardanti un cambio di sovranità in Iran attraverso un ritorno alla guerra.