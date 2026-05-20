Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, Yvette Cooper, ministra degli Esteri britannica, ha dichiarato che il mondo si sta rapidamente avvicinando a una crisi alimentare globale. "Non possiamo permettere che decine di milioni di persone rimangano affamate."

Ha sottolineato che la fornitura di fertilizzanti è particolarmente importante in questo momento a causa dell'inizio della stagione agricola primaverile.

Gli Stati Uniti e il regime israeliano, il 9 Esfand 1404 (28 febbraio 2026), con l'aggressione al territorio iraniano, hanno aumentato l'insicurezza nello Stretto di Hormuz per il passaggio delle navi. La guerra nella regione dell'Asia occidentale e il passaggio limitato delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz hanno esacerbato la crisi energetica nel mondo.