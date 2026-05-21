La Turchia condanna la violenza verbale e fisica del ministro sionista contro gli attivisti di "Sumud"

Secondo l'agenzia ABNA citando l'agenzia di stampa Anadolu, il Ministero degli Esteri turco ha dichiarato oggi, mercoledì, in una nota: Condanniamo la violenza verbale e fisica di un ministro israeliano contro gli attivisti della flotta internazionale "Sumud", illegalmente sequestrata dal regime israeliano in acque internazionali.

Nella nota emessa dal Ministero degli Esteri turco in merito si legge: Tutti gli sforzi necessari, insieme ad altri paesi interessati, saranno compiuti per il rilascio immediato e sicuro dei cittadini turchi arrestati e degli altri attivisti della flotta.

La nota chiarisce: Questo ministro (Itamar Ben-Gvir, ministro sionista dell'Interno) è una delle figure chiave del genocidio commesso dal regime israeliano a Gaza e ha mostrato ancora una volta apertamente al mondo la mentalità violenta e barbara del gabinetto Netanyahu.

Le immagini pubblicate mostrano che i militari del regime sionista dopo l'arresto degli attivisti della "flotta Sumud" hanno avuto un comportamento violento e offensivo nei loro confronti.

D'altra parte, sono state pubblicate immagini di maltrattamenti e comportamenti disumani di Itamar Ben-Gvir, ministro dell'Interno del regime sionista, e dei militari di questo regime nei confronti degli attivisti arrestati della flotta Sumud, che hanno suscitato l'ira mondiale.