Il convoglio terrestre "Samoud" è entrato in Libia per dirigersi verso Gaza

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Quds, attivisti dei social media hanno annunciato che il convoglio terrestre "Samoud" ha attraversato i confini tunisini ed è entrato in Libia attraverso il valico di Ras Ajdir.

Questa azione del convoglio "Samoud" è finalizzata a preparare il terreno per un nuovo movimento verso la Striscia di Gaza e per rompere l'assedio oppressivo di questa striscia.

In questo convoglio sono presenti numerosi attivisti filo-palestinesi provenienti da Tunisia, Algeria, Mauritania e altri paesi. Questo è il terzo tentativo del suddetto convoglio di raggiungere la Striscia di Gaza attraverso la Libia.

Il convoglio "Samoud" fu fermato per la prima volta nel giugno 2026 ai confini occidentali della città di Sirte prima di raggiungere l'Egitto.

Recentemente, anche il regime sionista ha attaccato la flotta "Samoud" in acque internazionali e ha sequestrato 21 imbarcazioni di questa flotta insieme ai loro occupanti.