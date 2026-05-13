Rivelazione del punto debole più profondo di Israele a seguito delle guerre recenti

Secondo il corrispondente di ABNA citando RT, in un rapporto ufficiale pubblicato dall'ufficio del supervisore del gabinetto del regime sionista si afferma che la capacità di questo regime nella produzione di armi e le sue scorte di armamenti sono diminuite a causa delle guerre consecutive dal 7 ottobre.

Secondo questo rapporto, la crescente dipendenza dalle importazioni di armi limita l'accesso dell'esercito alle scorte necessarie nei campi di battaglia. Nonostante investimenti miliardari nelle infrastrutture di produzione di armi, la capacità produttiva dell'industria militare nel regime sionista è stata danneggiata.

Questo rapporto afferma che alcune linee di produzione hanno perso completamente la loro capacità e altre sono state indebolite a causa della tendenza di Tel Aviv ad acquistare materie prime più economiche dall'estero e a non soddisfare le esigenze dell'industria nazionale.

Secondo questo rapporto, la ricostruzione della capacità produttiva di queste unità richiede investimenti pesanti e un lungo periodo di tempo, il che ha messo il regime sionista in una posizione fragile a causa delle guerre consecutive. La mancanza di alcune attrezzature belliche ha causato una riduzione delle operazioni su vari fronti. Le guerre combattute hanno rivelato uno dei punti deboli militari più profondi del regime sionista: la limitazione nell'entrare in guerre di lunga durata senza un supporto esterno diretto nella ricezione di armi e munizioni. I conflitti di lunga durata con le forze di resistenza a Gaza, Hezbollah, Iran e Yemen hanno consumato gran parte delle riserve militari del regime sionista.