Wall Street Journal: Trump non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi strategici in guerra

Secondo l'agenzia ABNA, il giornale americano Wall Street Journal citando fonti informate ha riportato che l'amministrazione Trump, nonostante abbia raggiunto alcuni successi tattici in guerra, non ha realizzato alcun obiettivo strategico nella guerra contro l'Iran.

Queste fonti hanno dichiarato che esistono ancora grandi divergenze tra le posizioni di Washington e Teheran riguardo alla futura gestione dello Stretto di Hormuz.

Hanno aggiunto che esistono anche grandi divergenze sul tipo di restrizioni che Teheran accetterà nel suo programma nucleare.