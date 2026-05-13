Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, in un'intervista al canale televisivo "RT India" ha avvertito che in caso di conflitto nello Stretto di Bab al-Mandeb, il danno al settore energetico mondiale sarebbe molto grande.

Ha dichiarato che la Russia aveva proposto di preparare una bozza di dichiarazione dei BRICS sulla situazione nello Stretto di Hormuz, ma le divergenze tra Iran ed Emirati Arabi Uniti lo hanno impedito.

Il funzionario russo ha chiarito che il governo del presidente americano Donald Trump, per quanto riguarda la Russia, in tutto tranne che nel rifiuto del dialogo, segue la linea del governo dell'ex presidente Joe Biden.

Lavrov ha aggiunto che il governo Trump cerca di punire economicamente la Russia. Gli Stati Uniti, usando le sanzioni, cercano di eliminare completamente Lukoil e Rosneft dal commercio internazionale.

Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che Washington sta cercando di ottenere il controllo sulla precedente cooperazione petrolifera del Venezuela con Rosneft. Gli americani vogliono acquistare a basso prezzo il gasdotto Nord Stream, che apparteneva a società europee, e ricostruire i gasdotti fatti esplodere.

Lavrov ha aggiunto che gli Stati Uniti non nascondono la loro volontà di controllare il transito del gas dalla Russia all'Europa attraverso l'Ucraina.

Il ministro degli Esteri russo ha osservato che senza la creazione di uno stato palestinese, il centro dell'estremismo in Medio Oriente continuerà per decenni.

Ha dichiarato che l'Eurasia continua a svolgere un ruolo nella stabilizzazione della situazione globale. Gli interessi dell'India nell'approvvigionamento di carburante dalla Russia non saranno influenzati dalle azioni ingiuste dell'Occidente; Mosca farà tutto il possibile per garantirlo.