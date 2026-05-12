Pushkov: L'America non speri nella vittoria nella guerra di logoramento contro l'Iran

Secondo l'agenzia ABNA, Alexei Pushkov, senatore russo, ha dichiarato: La reazione negativa di Donald Trump, presidente americano, alla risposta dell'Iran sulla risoluzione del conflitto in Medio Oriente potrebbe spingere Washington e Teheran verso una guerra di logoramento, ma anche in quel caso è improbabile che l'Iran si arrenda.

Ha aggiunto: Gli Stati Uniti cercano l'usura militare ed economica dell'Iran, mentre Teheran cerca l'usura politica di Trump.

In precedenza, questo famoso senatore russo aveva reagito alle recenti dichiarazioni di Trump sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran, affermando: Gli Stati Uniti potranno forse monitorare le scorte di uranio dell'Iran, ma non potranno accedervi senza il consenso di Teheran.

Ha aggiunto: L'estrazione e il trasferimento sicuro di materiali nucleari tramite operazioni militari è quasi impossibile. Abbiamo quindi bisogno di pace, di un accordo sul trasferimento dell'uranio arricchito, di un piano d'azione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e del consenso e della piena cooperazione dell'altra parte, ovvero l'Iran. Nessuna di queste quattro condizioni è attualmente soddisfatta.