Secondo l'agenzia ABNA, il giornale sionista Globes ha riportato che dopo lo scandalo della divulgazione di informazioni sui palestinesi ai servizi di spionaggio del regime sionista, Microsoft trasferirà la sua filiale dai territori occupati in Francia.

In precedenza, il Pentagono aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con sette aziende, tra cui Microsoft, per utilizzare le loro capacità avanzate nelle reti classificate del Dipartimento della Guerra.

Inoltre, nel bel mezzo della guerra regionale, alcuni media internazionali hanno riferito che l'Iran considera circa 30 centri tecnologici appartenenti a aziende americane nell'Asia occidentale come obiettivi militari legittimi.

In questo elenco figuravano i nomi di uffici e centri tecnologici di aziende come Google a Tel Aviv, investimenti di Microsoft negli Emirati Arabi Uniti, centri di ingegneria di NVIDIA nei territori occupati e data center di Amazon nei paesi del Golfo Persico.