Cina: Priorità assoluta è prevenire il ritorno del conflitto con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, l'ambasciata cinese a Washington in un colloquio con l'agenzia Reuters ha dichiarato: Per quanto riguarda l'Iran, la priorità immediata al momento è prevenire il ritorno dei conflitti e la ripresa della guerra utilizzando tutti i mezzi possibili.

Questo mentre Marco Rubio, il segretario di stato americano, contemporaneamente in un colloquio con Fox News ha dichiarato che Washington sta cercando di convincere Pechino, attraverso l'intervento e l'esercizio di pressioni sull'Iran, a costringere questo paese a ritirarsi dalle sue azioni nello Stretto di Hormuz e nelle acque del Golfo Persico.

Rubio ha detto: Gli Stati Uniti hanno chiarito alla Cina che qualsiasi sostegno all'Iran danneggerà gravemente le relazioni bilaterali tra Washington e Pechino.

Questo funzionario americano ha ripetuto la questione presunta del sostegno cinese all'Iran e ha dichiarato che questa sarà trattata come uno degli assi principali nei futuri negoziati commerciali con Pechino.

Ha anche sottolineato che l'obiettivo generale degli Stati Uniti è gestire le divergenze con la Cina per evitare la guerra e mantenere la stabilità globale.