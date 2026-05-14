Araghchi: La complicità con il regime israeliano è imperdonabile

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro paese, in un messaggio pubblicato sulla sua pagina in un social network in risposta alle recenti dichiarazioni di Netanyahu, ha scritto: "La complicità con il regime israeliano è imperdonabile."

Ha aggiunto: "Netanyahu ha ora rivelato pubblicamente ciò che le istituzioni di sicurezza iraniane avevano trasmesso alla nostra leadership molto tempo fa."

Araghchi ha sottolineato: "L'ostilità verso la grande nazione iraniana è una scommessa stupida, e la cooperazione e la complicità con Israele su questa strada sono imperdonabili."

Ha concluso: "Coloro che hanno un ruolo nella complicità con Israele per seminare discordia devono essere ritenuti responsabili."