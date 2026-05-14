Tel Aviv: Non abbiamo modo di proteggerci completamente dai droni di Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, una fonte militare del regime sionista oggi, mercoledì, ha ammesso che i droni di Hezbollah libanese rappresentano una minaccia reale per questo regime.

Il giornale americano Washington Post in questo rapporto citando una fonte militare del regime sionista ha aggiunto: I droni di Hezbollah sono una minaccia alla quale ci stiamo ancora adattando. Tel Aviv sta schierando tutte le sue tecnologie militari disponibili, ma non c'è modo di proteggersi completamente dai droni di Hezbollah.

Questo mentre i media in ebraico, tra cui il canale 15 della televisione del regime sionista e il sito di notizie I24 News, avevano già ammesso in precedenza che ieri Hezbollah ha effettuato uno dei suoi attacchi con droni più intensi e unici contro i territori occupati.

In questo rapporto si affermava che gli attacchi suddetti sono stati effettuati in due ondate: la prima ha preso di mira le posizioni dei soldati sionisti nel sud del Libano, e la seconda ondata, più intensa, ha colpito in profondità le regioni settentrionali dei territori occupati.

I media in ebraico hanno aggiunto che i droni di Hezbollah volano sopra l'obiettivo per alcuni minuti e inseguono le persone tra gli edifici. La preoccupazione di Tel Aviv è che anche se alcuni di questi droni vengono abbattuti, altri droni continuano a seguire il loro obiettivo.