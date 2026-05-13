Cuba: Le accuse americane servono solo a giustificare le pressioni contro L'Avana

Secondo il corrispondente di ABNA che cita Al Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, il presidente di Cuba, ha dichiarato che le accuse degli Stati Uniti riguardanti la minaccia alla sicurezza nazionale vengono sollevate solo con l'obiettivo di giustificare l'intensificazione delle sanzioni e del blocco economico contro Cuba.

Díaz-Canel ha sottolineato in un messaggio pubblicato sulla sua pagina personale che queste affermazioni non hanno alcuna base logica e reale, e sono in contraddizione con i fatti storici.

Ha avvertito che la continuazione di queste politiche potrebbe avere conseguenze pericolose per la regione.

Il presidente cubano ha anche affermato che L'Avana non ha compiuto alcun atto di aggressione contro gli Stati Uniti per oltre sei decenni, ma è stata sempre bersaglio di azioni ostili da parte di Washington.

Continuando, ha respinto le dichiarazioni di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, riguardo ai problemi economici di Cuba, e ha detto che Washington da anni, con spese e pressioni politiche, cerca di indebolire l'economia e il popolo cubano.