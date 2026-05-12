Tel Aviv ammette di aver effettuato oltre 1000 attacchi contro il Libano durante il cessate il fuoco

Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha ammesso che dall'inizio degli accordi di cessate il fuoco, l'aeronautica del regime ha colpito oltre 1100 punti in Libano.

L'esercito di occupazione israeliano ha affermato che questi punti appartenevano alle infrastrutture di Hezbollah. Ciò nonostante secondo i rapporti ufficiali pubblicati in Libano, gli attacchi del regime sionista hanno preso di mira anche centri sanitari, ambulanze, giornalisti e personale medico.

Il ministero della Salute libanese ha annunciato lunedì che il numero dei martiri del suo paese a seguito degli attacchi del regime sionista dal 2 marzo di quest'anno è salito a 2869.

Sempre da quella data, 8730 persone sono rimaste ferite.