Ehud Barak: Netanyahu farà qualsiasi cosa per fuggire dalla crisi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Sharq, Ehud Barak, ex primo ministro del regime, ha avvertito: Benjamin Netanyahu, se sentirà la sconfitta nelle elezioni della Knesset il prossimo ottobre, potrebbe perturbare i risultati o fermare il processo dichiarando lo stato di emergenza.

Barak, descrivendo l'attuale situazione di Netanyahu come un animale intrappolato in una tagliola, ha sottolineato: Egli è pronto a imporre a Israele qualsiasi costo per fuggire dalle sue crisi giudiziarie e politiche.

Ehud Barak ha detto: Se Netanyahu sarà sicuro della sua sconfitta pochi giorni prima delle elezioni, potrebbe aprire un nuovo fronte contro l'Iran, Gaza o la Cisgiordania, per ritardare le elezioni di sei mesi dichiarando lo stato di emergenza.

Ha detto: Non escludo che se Netanyahu non sarà sicuro della sua vittoria cinque giorni prima delle elezioni, improvvisamente diffonda notizie sull'esistenza di una "bomba a orologeria" in Iran; un argomento che porterebbe all'inizio di un terzo round di attacchi contro l'Iran, di una quinta guerra contro Hamas o all'accensione della terza Intifada in Cisgiordania.

Ha aggiunto: La diffusione massiccia di video falsi la notte delle elezioni per ingannare l'opinione pubblica e distruggere l'immagine dei rivali politici, così come l'innesco di eventi simili all'assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio americano, saranno altre possibili manovre di Netanyahu. I suoi sostenitori estremisti potrebbero attaccare il seggio di scrutinio a Gerusalemme, rovesciare le urne e mettere in dubbio la credibilità del processo di conteggio per aprire la strada all'annullamento dei risultati.

Barak, riferendosi alla crisi di legittimità di Netanyahu a livello internazionale, ha dichiarato: Molti osservatori credono che Netanyahu abbia abilmente impedito il raggiungimento di un accordo di pace con il Libano e abbia deliberatamente fatto fallire gli accordi per lo scambio di prigionieri a Gaza per prolungare la guerra per la propria sopravvivenza politica.

Sostenendo personalità come Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eizenkot e Yair Golan, li ha definiti sostituti degni dell'attuale squadra di Netanyahu.