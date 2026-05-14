Naim Qassem: Non ci arrenderemo mai al regime sionista; siamo grati all'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, lo sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah in Libano, in un messaggio all'ayatollah Arafi, direttore delle Hawza iraniane, ha dichiarato: Vi siamo grati per il vostro messaggio che esprime la vostra preoccupazione, il vostro amore e il vostro sostegno a Hezbollah in Libano, alla sua resistenza islamica e ai suoi sostenitori costanti e resistenti.

Il segretario generale di Hezbollah in Libano ha dichiarato: In Libano, affrontiamo un nemico israeliano selvaggio che cerca l'espansione, l'occupazione e l'usurpazione della sovranità delle nazioni della nostra regione, come fa nella Palestina occupata e a Gerusalemme. Questo nemico è sostenuto dal regime ingiusto e tirannico degli Stati Uniti con tutte le sue forze e risorse, nel silenzio assordante del mondo e con la complicità di alcuni in Occidente che si sono sottomessi a questo nemico.

Naim Qassem ha sottolineato: Tuttavia, la storia di Hezbollah e di tutti i nobili combattenti della resistenza dimostra che hanno affrontato il nemico israeliano e lo hanno cacciato dalla nostra terra nell'anno della liberazione, il 2000. Gli occupanti, che non hanno potuto sopportare la sconfitta, hanno ripetuto la loro aggressione nel 2006 per trentatré giorni, ma fallirono. Poi iniziarono un'altra brutale aggressione che portò al martirio del Sayyid dei martiri della Umma, Sayyid Hassan Nasrallah (che la pace di Allah sia su di lui), insieme ad altri leader e giusti martiri, e portò a un grande sacrificio dei combattenti della resistenza, del popolo e alla distruzione di case e villaggi nel settembre 2024.

Il segretario generale di Hezbollah in Libano ha scritto nel suo messaggio: Li abbiamo affrontati nella battaglia di "Uli al-Bas". Oggi, dal 2 marzo, hanno ripetuto la loro aggressione, e noi li affrontiamo nella battaglia di "Al-Asf al-Ma'kul". La resistenza e la sua base popolare hanno dimostrato di essere impenetrabili all'occupazione. Non si arrenderanno ad essa, e se Allah vuole, gli obiettivi del nemico non saranno realizzati.

Ha aggiunto: Il nemico non ha altra scelta che la disperazione, fermare l'aggressione, ritirarsi dalla nostra terra occupata, liberare i prigionieri e abbandonare i pretesti per l'aggressione. Il nemico, con la sua aggressione e i suoi crimini, non raggiungerà né la stabilità né il futuro.