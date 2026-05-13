Secondo il corrispondente di ABNA, il Daily Mail ha riferito che le pressioni su Keir Starmer, Primo Ministro britannico, per le dimissioni sono aumentate al punto che la Ministra dell'Interno e il Ministro degli Esteri britannico gli hanno chiesto di dimettersi.

In questo contesto, lunedì un certo numero di personalità di spicco del governo britannico, tra cui il Ministro della Difesa, si sono recate nella residenza del Primo Ministro.

Si prevede che le richieste a Starmer di dimettersi aumenteranno. È stato anche riferito che il Ministro della Salute e il Sindaco di Manchester si stanno preparando segretamente ad affrontare gli sviluppi futuri.

Charlotte Nichols, deputata del collegio di Warrington North, ha sottolineato che il Primo Ministro non ha il controllo necessario sulla gestione del paese. Ha aggiunto: «È finita, è tempo che qualcun altro prenda in mano le redini.»

Queste pressioni si sono intensificate dopo che quattro assistenti del gabinetto britannico si sono dimessi dal governo, citando la mancanza di fiducia nella capacità del Primo Ministro di cambiare l'attuale rotta. Altri due hanno chiesto a Starmer di dimettersi senza dimettersi. Ciò nonostante Starmer abbia ribadito la sua determinazione a continuare il suo percorso politico e abbia annunciato la nomina di sei nuovi assistenti per sostituire quelli che avevano chiesto le sue dimissioni.

Questi sviluppi sono dovuti alla sconfitta del Partito Laburista alle elezioni locali di giovedì scorso, che spinge i membri del partito a chiedere le dimissioni di Starmer.

I primi risultati delle elezioni locali britanniche indicavano una pesante e catastrofica sconfitta del Partito Laburista contro il partito di destra Reform UK.

Il Partito Laburista guidato dal Primo Ministro britannico ha subito pesanti e premature sconfitte alle elezioni locali della scorsa settimana; un risultato che mostra la profondità della rabbia degli elettori e che ha aumentato i dubbi sul futuro politico di Starmer.