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Rezaei: Una nuova aggressione all'Iran farà sfigurare ancora di più Trump

19 maggio 2026 - 11:03
News ID: 1816271
Source: ABNA24
Rezaei: Una nuova aggressione all'Iran farà sfigurare ancora di più Trump

Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano (Majlis) ha sottolineato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran sarà affrontata con una risposta più forte e renderà Trump ancora più umiliato.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento, in un'intervista alla rete televisiva Al-Masirah, ha affermato che qualsiasi aggressione all'Iran sarà contrastata con una risposta più forte.
Ebrahim Rezaei, nell'intervista ad Al-Masirah, ha dichiarato: "Qualsiasi aggressione al nostro paese sarà affrontata con una risposta più forte e siamo pronti per tutti gli scenari."
Ha aggiunto: "Gli americani devono o arrendersi alla nostra diplomazia e alle nostre condizioni, o arrendersi alla potenza dei nostri missili."
Questo alto funzionario iraniano ha avvertito: "Qualsiasi nuova aggressione all'Iran porterà solo più vergogna a Trump. La storia dello Stretto di Hormuz non tornerà mai allo stato precedente e nessuna potenza può aprirlo senza il nostro consenso."
Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale ha inoltre dichiarato: "Stiamo implementando un nuovo quadro giuridico che sarà approvato dal Parlamento per gestire lo Stretto. In questo quadro, le navi nemiche non saranno autorizzate a transitare."

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