Maariv: I missili nascosti dell'Iran sono intatti; stallo strategico per Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale ebraico Maariv ha riportato: Il regime sionista è intrappolato in una pericolosa situazione di stallo strategico nella guerra contro l'Iran. Le pressioni di Netanyahu per riprendere la guerra contro l'Iran potrebbero trascinare Israele ancora più a fondo.

Nel seguito del rapporto si afferma: L'Iran ha inflitto una pesante sconfitta al regime sionista imponendo il cessate il fuoco in Libano. Questo regime si trova ad affrontare un grosso problema nella sua guerra contro l'Iran.

Il rapporto sottolinea: Le storie eroiche che Netanyahu attribuisce a se stesso si stanno rivelando successi limitati. Queste storie sono un esempio di molto rumore per nulla.

Maariv ha aggiunto: Il 70% dei missili iraniani nascosti in città sotterranee non sono stati danneggiati in questi attacchi. Questa guerra potrebbe trasformarsi in una catastrofe strategica per Israele, che oggi non ha alcun controllo sui negoziati o sulle condizioni esistenti.