Ammissione dell'esercito sionista dell'incapacità di proteggere gli insediamenti sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il sito sionista "Srogim" ha rivelato che gli organi di sicurezza dell'esercito sionista hanno emesso avvertimenti ai funzionari di alto livello degli insediamenti e ai leader politici di questo regime. Questo avvertimento arriva dopo la decisione del gabinetto politico e di sicurezza di Tel Aviv di approvare la creazione e la regolarizzazione dello status di circa 40 nuovi insediamenti in Cisgiordania.

Secondo un rapporto del corrispondente della rete "i24 News", l'esercito sionista ha avvertito che non sarà in grado di fornire una protezione adeguata per i nuovi insediamenti sionisti in un arco di tempo ragionevole.

Il rapporto ha spiegato che questo avvertimento si basa su valutazioni operative che mostrano che in caso di attacco a uno degli insediamenti da villaggi palestinesi vicini, le forze di sicurezza del regime sionista avrebbero bisogno di molto tempo per raggiungere il luogo e fornire assistenza medica e operativa.

Il rapporto ha anche indicato che le autorità militari hanno contattato direttamente i rappresentanti dei coloni e hanno chiesto lo sgombero di alcuni punti di insediamento a causa di preoccupazioni di sicurezza ad essi legate.

Secondo fonti informate, personalità di spicco dei coloni sionisti in Cisgiordania hanno respinto le richieste dell'esercito di questo regime e hanno insistito per mantenere questi punti così come sono.

Ciò accade mentre le tensioni di sicurezza in Cisgiordania sono aumentate, contemporaneamente alla continua espansione degli insediamenti e ai disaccordi all'interno delle cerchie di sicurezza del regime sionista sulla capacità di garantire la sicurezza dei nuovi insediamenti e prevenire il verificarsi di nuove operazioni simili all'operazione del 7 ottobre.