The New York Times: L'Iran è pronto

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il New York Times, citando un funzionario militare statunitense, ha riferito che l'Iran ha riaperto, durante la tregua, decine dei suoi siti missilistici danneggiati durante la guerra.

Secondo questo rapporto, l'Iran ha spostato lanciamissili mobili, modificando al contempo alcune tattiche militari, per prepararsi a qualsiasi potenziale conflitto.

Il rapporto sottolinea che l'Iran ha posizionato un gran numero di missili balistici in installazioni militari protette tra le montagne, rendendo molto difficile il loro bersagliamento da parte dei caccia americani. Per questo motivo, i precedenti attacchi statunitensi hanno preso di mira solo gli ingressi di queste installazioni, ma l'Iran è riuscito a riaprirne molte.

È stato inoltre riferito che l'Iran cerca di migliorare la propria capacità difensiva analizzando i modelli di movimento dei caccia americani. Di conseguenza, la capacità difensiva dell'Iran si è rafforzata, e per questo è riuscito ad abbattere un caccia americano F-15 e a colpire un F-35. All'interno dell'Iran c'è la convinzione che sia possibile resistere e opporsi agli Stati Uniti. Nonostante gli attacchi e i bombardamenti, il paese è emerso dalla guerra passata più forte e più adattabile.