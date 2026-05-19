Reazione del presidente irlandese all'arresto di sua sorella da parte di Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Catherine Connolly, presidente dell'Irlanda, in una presa di posizione ufficiale ha dichiarato: "Sono molto orgogliosa di mia sorella Margaret Connolly, che è stata arrestata dalle forze israeliane nell'ambito della flotta per la libertà di Gaza."

La presa di posizione del presidente irlandese segue l'azione di ieri della marina del regime sionista che ha sequestrato le barche della "Flotta Internazionale Samoud" e arrestato circa 100 attivisti per la pace e i diritti umani in acque internazionali, suscitando ampie reazioni e condanne in tutto il mondo.

La "Flotta Internazionale Samoud" ieri in un comunicato ha annunciato che le sue navi sono state direttamente attaccate dalle forze sioniste. La flotta ha confermato che dopo l'attacco delle forze del regime di occupazione alla nave "Manki", le comunicazioni con essa sono state completamente interrotte.

Questa flotta era partita giovedì scorso dalla città turca di Marmaris, affacciata sul Mar Mediterraneo, con 54 navi. L'obiettivo di questo nuovo tentativo è di infrangere il blocco del regime sionista su Gaza.