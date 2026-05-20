Senatore americano: Il piano di Washington contro l'Iran è infantile e ingenuo

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Chris Murphy, importante senatore democratico americano, ha sottolineato: "Il risultato della guerra contro l'Iran era chiaro fin dal primo giorno."

Ha aggiunto: "Il loro piano (di Washington) non era altro che una fantasia ingenua e infantile, niente più che illusioni improvvisate scarabocchiate in fretta su un tovagliolo di carta."

Queste parole di Murphy si riferiscono all'illusione di un cambio di regime in Iran.

In precedenza Murphy aveva anche parlato dell'aggressione del suo governo contro l'Iran e della sua palese contraddizione con tutti gli standard internazionali, e aveva sottolineato: "Ora un gallone di benzina nel Connecticut costa 5 dollari e il gasolio 6 dollari."

Il senatore dello stato americano del Connecticut ha poi aggiunto: "Questa situazione distrugge le persone che vivono con il loro stipendio mensile, le piccole imprese, gli agricoltori e l'industria dei trasporti, e l'unico che ha fatto salire i prezzi così tanto è Donald Trump."