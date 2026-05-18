«Tortura sistematica» dei prigionieri palestinesi nelle carceri del regime israeliano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Centro informazioni palestinese, il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani ha affermato che i casi di tortura e maltrattamenti dei prigionieri palestinesi in Israele sono stati registrati in modo «sistematico» e che queste misure includono anche violenza sessuale e violenza basata sul genere.

Thameen Al-Kheetan, reagendo a un rapporto del giornale «New York Times» che aveva riportato aggressioni sessuali e stupri di detenuti palestinesi, inclusi bambini, ha sottolineato che tali comportamenti sono «inaccettabili».

Facendo riferimento alla registrazione di almeno 90 morti di prigionieri palestinesi dal 7 ottobre 2023 nelle carceri israeliane, ha affermato che una delle vittime era un adolescente di 17 anni che prima della morte mostrava gravi segni di fame e carestia.

Al-Kheetan ha anche affermato che le autorità israeliane hanno segnalato altre morti, ma non hanno fornito informazioni sufficienti per identificare le vittime o chiarire le circostanze della loro morte.

Ha descritto questa situazione come parte di un «sistema di detenzione e procedimento giudiziario viziato» e ha chiesto la fine di esso, lo svolgimento di indagini indipendenti e imparziali e il perseguimento dei responsabili di queste violazioni.

Migliaia di palestinesi vivono in condizioni pessime e inadeguate nelle carceri del regime di occupazione e sono privati dell'accesso ai loro diritti fondamentali e essenziali.