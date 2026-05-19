Erdoğan: La guerra contro l'Iran ha messo la regione sull'orlo del caos

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Russia Today, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, dopo la fine della riunione del governo nel palazzo presidenziale di Ankara, ha sottolineato: "La guerra del 28 febbraio (9 Esfand) di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha messo la regione sull'orlo del precipizio e alle soglie di un caos e di uno sconvolgimento assoluti."

Ha detto: "Al momento, l'esatta entità delle distruzioni causate dagli attacchi americani e israeliani all'Iran non è ancora stimabile."

Erdoğan ha aggiunto: "Le scosse di questa crisi continuano e si manifestano in un forte aumento dei prezzi, specialmente nel settore energetico."

Il presidente turco ha osservato: "Il fuoco di questa guerra, sebbene non ci abbia direttamente colpito, il suo fumo irrita i nostri occhi."

Ha chiarito: "Adottando una posizione calma, misurata, dignitosa e razionale, siamo riusciti a contrastare le cospirazioni che tentavano di coinvolgere la Turchia in questa guerra."

Sulla questione palestinese, Erdoğan ha anche sottolineato che la Turchia resterà al fianco della Palestina contro queste aggressioni israeliane fino alla fine.

Il presidente della Turchia ha infine ricordato che, mentre il mondo di oggi è globalizzato e le crisi e i conflitti colpiscono tutti i paesi e tutte le parti senza eccezione, in queste condizioni nessun paese può chiudere gli occhi sugli eventi che stanno accadendo nel mondo.