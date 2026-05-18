Alto funzionario della Jihad Islamica: Netanyahu non ha ottenuto vittorie su nessun fronte

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, "Mohammad Al-Hindi", vice segretario generale del movimento Jihad Islamica Palestinese, in un'intervista ad Al Jazeera, ha detto: "Siamo stati fedeli ai nostri impegni nell'ambito dell'accordo, specialmente nella questione dello scambio, ma Israele non ha rispettato i suoi impegni."

Affermando che Israele ora parla solo della consegna delle armi, ha aggiunto: "Tel Aviv non ha eseguito nessuno degli impegni della prima fase e nella seconda fase si concentra semplicemente sul tema delle armi."

Questo funzionario della Jihad Islamica ha dichiarato che il regime sionista cerca di perseguire e prendere di mira i mujahidin nella striscia di Gaza, e ha aggiunto: Israele non ha ottenuto un risultato decisivo in nessun campo, inclusi Gaza e la Cisgiordania.

Parlando della situazione governativa a Gaza, ha detto: Tel Aviv non è d'accordo né con la formazione di un comitato tecnocratico per amministrare Gaza, né con l'affidamento dell'amministrazione di Gaza all'Autorità Palestinese; perché vuole continuare a mantenere il tema del confronto con Hamas come pretesto.

Il vice segretario generale della Jihad Islamica ha avvertito che in caso di consegna delle armi da parte della resistenza palestinese, le milizie allineate con il regime sionista prenderanno in mano l'amministrazione degli affari di Gaza.

Ha aggiunto: Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime sionista, persegue l'escalation delle tensioni a Gaza con obiettivi elettorali, e questo mentre non ha ottenuto vittorie su nessun fronte e ora cerca uno sfruttamento elettorale dell'escalation della situazione a Gaza.

Questo funzionario palestinese ha ritenuto bassa la probabilità di una ripresa su larga scala della guerra da parte di Israele in questo momento, e ha chiarito: "La ripresa della guerra è al momento improbabile, perché Israele ha bisogno del via libera americano, e questa questione verrà probabilmente rinviata fino alla fine della guerra con l'Iran."

In un'altra parte dei suoi interventi ha detto: "Israele ignora l'accordo di cessate il fuoco a Gaza, e nessuna parte lo obbliga a rispettare i suoi impegni."

Ha anche detto: "Quello che viene chiamato il cosiddetto Consiglio per la pace, trasmette semplicemente le richieste di Israele."

Il vice segretario generale della Jihad Islamica ha concluso criticando le politiche statunitensi e ha dichiarato: "L'amministrazione Trump dà il via libera a tutte le misure di Israele nella striscia di Gaza."