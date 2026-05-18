Cancellazione dei voli della più grande compagnia aerea del mondo verso i territori occupati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il canale 12 della televisione del regime sionista ha riportato che American Airlines, la più grande compagnia aerea del mondo, ha cancellato i suoi voli dagli Stati Uniti verso i territori occupati fino all'inizio di gennaio 2027.

Alcuni giorni prima, il direttore del settore dell'aviazione del regime sionista aveva avvertito che l'aeroporto Ben Gurion nei territori occupati era diventato un aeroporto militare statunitense, e che questo regime non ha più un aeroporto internazionale attivo.

Anche i media sionisti hanno riportato che, nonostante il cessate il fuoco, l'aeroporto Ben Gurion era quasi privo di movimento di aerei.

Anche le compagnie aeree internazionali, a causa dell'instabilità della sicurezza nei territori occupati, si stanno comportando con cautela su questo tema.