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Randagismo di sette mesi dell'ambasciatore del regime sionista in Croazia

18 maggio 2026 - 10:54
News ID: 1815792
Source: ABNA24
Randagismo di sette mesi dell'ambasciatore del regime sionista in Croazia

Un giornale in lingua ebraica ha riportato il randagismo dell'ambasciatore del regime sionista in Croazia.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Yedioth Aharonoth ha ammesso che le autorità croate non hanno approvato le lettere credenziali dell'ambasciatore del regime sionista da sette mesi.

In precedenza, nel settembre 2025, il presidente croato, a causa dei continui attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza, aveva rifiutato di incontrare Gideon Sa'ar, il ministro degli Esteri di questo regime, a Zagabria.

Egli ha dichiarato: Se dovessi incontrare uno qualsiasi dei membri di quel gabinetto, ciò equivarrebbe ad accettare la violenza, il genocidio e i crimini di guerra commessi da Israele.

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