Randagismo di sette mesi dell'ambasciatore del regime sionista in Croazia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Yedioth Aharonoth ha ammesso che le autorità croate non hanno approvato le lettere credenziali dell'ambasciatore del regime sionista da sette mesi.
In precedenza, nel settembre 2025, il presidente croato, a causa dei continui attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza, aveva rifiutato di incontrare Gideon Sa'ar, il ministro degli Esteri di questo regime, a Zagabria.
Egli ha dichiarato: Se dovessi incontrare uno qualsiasi dei membri di quel gabinetto, ciò equivarrebbe ad accettare la violenza, il genocidio e i crimini di guerra commessi da Israele.
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