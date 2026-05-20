Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia RIA Novosti, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato oggi, martedì: "Il bombardamento degli impianti nucleari iraniani da parte degli Stati Uniti e del (regime) israeliano ha quasi portato a una catastrofe globale; è terribile che nessuno ne abbia risposto."

La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha poi detto: "Gli attacchi del regime di Kiev contro le infrastrutture energetiche nucleari russe sono impossibili senza il sostegno dei tutori occidentali di questo regime. L'AIEA non ha reagito alla caduta di un drone ucraino carico di esplosivi vicino alla centrale di Zaporizhzhia il 16 maggio."

Maria Zakharova ha aggiunto: "Mosca ritiene che la presidenza dell'AIEA dovrebbe intraprendere passi concreti per prevenire la diffusione di minacce nel campo della sicurezza nucleare."