Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, sulla sua pagina personale in un social network, pubblicando il rilievo rupestre della vittoria di Sapore I sui Romani, ha scritto: "I Romani credevano che Roma fosse il centro del mondo; ma gli Iraniani distrussero questa illusione."
Ha aggiunto: "La campagna di Marco Giulio Filippo (Filippo l'Arabo) verso est contro l'Impero Sassanide non portò alla vittoria dei Romani, ma si concluse con una pace alle condizioni di Sapore I: l'imperatore fu costretto ad accettare la realtà."
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