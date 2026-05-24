  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

L'imperatore fu costretto ad accettare la realtà

24 maggio 2026 - 12:51
News ID: 1818122
Source: ABNA24
L'imperatore fu costretto ad accettare la realtà

Il portavoce del Ministero degli Esteri del nostro paese, sulla sua pagina personale in uno dei social network, ha scritto in un messaggio significativo: "L'imperatore fu costretto ad accettare la realtà."

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, sulla sua pagina personale in un social network, pubblicando il rilievo rupestre della vittoria di Sapore I sui Romani, ha scritto: "I Romani credevano che Roma fosse il centro del mondo; ma gli Iraniani distrussero questa illusione."

Ha aggiunto: "La campagna di Marco Giulio Filippo (Filippo l'Arabo) verso est contro l'Impero Sassanide non portò alla vittoria dei Romani, ma si concluse con una pace alle condizioni di Sapore I: l'imperatore fu costretto ad accettare la realtà."

Your Comment

You are replying to: .
captcha