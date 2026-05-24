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Lieberman: Trump con la benedizione di Netanyahu sta portando Israele verso l'umiliazione

24 maggio 2026 - 12:54
News ID: 1818127
Source: ABNA24
Lieberman: Trump con la benedizione di Netanyahu sta portando Israele verso l'umiliazione

Il leader di un partito del regime sionista ha criticato aspramente Trump e Netanyahu, affermando che il presidente americano sta portando il regime israeliano verso l'umiliazione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, presidente del partito "Yisrael Beitenu", in una reazione durissima ha dichiarato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con la benedizione di Netanyahu, sta trascinando l'intero Israele in un viaggio umiliante.

Lieberman si è anche rivolto ironicamente a Netanyahu dicendo: «Colui che in due anni e mezzo non è riuscito a risolvere nessun fronte [di guerra], non sarà mai in grado di farlo.»

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