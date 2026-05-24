Lieberman: Trump con la benedizione di Netanyahu sta portando Israele verso l'umiliazione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, presidente del partito "Yisrael Beitenu", in una reazione durissima ha dichiarato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con la benedizione di Netanyahu, sta trascinando l'intero Israele in un viaggio umiliante.

Lieberman si è anche rivolto ironicamente a Netanyahu dicendo: «Colui che in due anni e mezzo non è riuscito a risolvere nessun fronte [di guerra], non sarà mai in grado di farlo.»