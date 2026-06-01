Baqaee: La dichiarazione dell'UE è un chiaro esempio di ipocrisia e doppio standard

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baqaee, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in risposta alla dichiarazione del portavoce dell'UE che ha condannato l'azione dell'Iran nel difendersi dagli attacchi aggressivi degli Stati Uniti, ha scritto sui social media: "La dichiarazione dell'UE che condanna l'Iran per l'esercizio del legittimo diritto all'autodifesa contro gli attacchi illegali degli Stati Uniti provenienti da un paese vicino del sud del Golfo Persico è un chiaro esempio di ipocrisia e doppio standard. Questa dichiarazione è ipocrita e irresponsabile."

L'Unione europea deve rimanere fedele allo stato di diritto e ai principi della Carta delle Nazioni Unite che ha sempre rivendicato. L'UE deve abbandonare l'approccio basato sull'appagamento degli aggressori e sulla colpevolizzazione di coloro che si difendono.

L'azione dell'Iran di colpire basi e strutture utilizzate per l'aggressione militare contro l'Iran è un'azione legale nel quadro del diritto all'autodifesa.

Gli Stati hanno l'obbligo legale di impedire che le parti aggressive utilizzino il loro territorio e le loro strutture per aggredire un altro paese.