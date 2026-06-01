Secondo l'agenzia di stampa ABNA, le indagini condotte da NBC News mostrano che nell'ultimo anno circa 2000 diplomatici americani hanno lasciato il governo degli Stati Uniti in vari modi, tra cui licenziamento o pensionamento forzato.

Secondo questo rapporto, l'approvazione delle candidature di dozzine di diplomatici, tra cui Kelly Adams Smith, ambasciatrice designata in Moldavia, è stata revocata nel febbraio 2025. Entro dicembre dello stesso anno, il governo americano ha richiamato quasi 30 ambasciatori già in carica. Gli ambasciatori richiamati avevano 90 giorni per trovare una nuova posizione, altrimenti sarebbero stati soggetti a pensionamento forzato ai sensi del Foreign Service Act del 1980.

Il rapporto afferma che più della metà delle ambasciate americane (quasi 100 ambasciate) operano attualmente senza ambasciatori confermati dal Senato. La metà delle missioni diplomatiche, inclusi quattro paesi del Golfo insieme a Pakistan e Qatar, sono senza ambasciatori. Anche in oltre il 75% dei paesi africani mancano gli ambasciatori americani.

Secondo questo rapporto, i funzionari di alto livello del servizio estero americano non partecipano nemmeno ai negoziati di alto livello sulle guerre in Ucraina e Iran; al contrario, assistiamo alla presenza di Jared Kushner, genero del presidente americano, e Steve Witkoff, suo stretto amico.