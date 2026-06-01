The New York Times: Trump è in un vicolo cieco

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, The New York Times in un reportage ha scritto: Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è entrato in una fase in cui le sue promesse iniziali di risolvere rapidamente le crisi internazionali si sono scontrate con le complesse realtà politiche e militari.

Questo media ha scritto: in Ucraina, a Gaza e ora in Iran, le dichiarazioni iniziali di Trump su facili vittorie hanno lasciato il posto ad amare realtà.

The New York Times ha aggiunto: per quanto riguarda l'Iran, Trump dopo aver annunciato un cessate il fuoco ha posto la piena e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz come condizione per porre fine ai conflitti, ma questo obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Inoltre, il futuro del programma nucleare e missilistico iraniano dipende ancora da negoziati che probabilmente dureranno almeno 60 giorni. Gli analisti ritengono che Teheran, consapevole della scarsa volontà di Trump di riprendere la guerra, cercherà di prolungare i negoziati.

Questo media americano ha scritto: nel caso dell'Ucraina, Trump che aveva promesso di porre fine alla guerra entro 24 ore, dopo 16 mesi dall'inizio della sua presidenza non ha ottenuto alcun successo. Anche la Russia cerca un processo diplomatico e a lungo termine, non negoziati a breve termine.

The New York Times ha aggiunto: a Gaza, i piani ambiziosi di Trump per disarmare Hamas e ricostruire su larga scala questa regione non sono progrediti. Il presidente americano ora si confronta con la realtà che risolvere complessi conflitti globali è molto più difficile di quanto avesse inizialmente immaginato.