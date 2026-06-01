Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale saudita "Ar-Riyad", organo di stampa ufficiale del regime saudita al potere, in un servizio riferendosi agli sviluppi in Libano, ha scritto: "Ciò che vediamo oggi nel sud del Libano solleva serie domande sul futuro del sistema internazionale."

Il giornale ha osservato che l'espansione delle operazioni militari del regime sionista all'interno del territorio libanese e il controllo di posizioni strategiche nel sud del paese non possono essere considerati 'sviluppi di sicurezza temporanei', ma piuttosto un evento politico con dimensioni legate al concetto di sovranità nazionale e al diritto dei paesi di amministrare i propri territori lontano dalle pressioni militari.

Secondo il giornale, la credibilità dei paesi non si misura solo dalla loro capacità di proteggere i propri confini, ma anche dal grado di rispetto che la comunità internazionale accorda a quei confini e dal non permettere che la potenza militare diventi uno strumento per imporre nuove realtà.

Il giornale ritiene che il pericolo degli sviluppi in Libano risieda nel fatto che le aggressioni militari tra paesi non influenzano solo le due parti in conflitto, ma minano le regole che regolano le relazioni internazionali. L'ignorare la sovranità dei paesi apre la strada a ulteriori crisi e indebolisce la fiducia nel sistema giuridico internazionale creato per prevenire i conflitti e impedire l'imposizione della volontà con la forza delle armi.

"Ar-Riyad", sottolineando che la questione libanese non è solo una questione interna o regionale, ha dichiarato che questi sviluppi fanno parte di un più ampio dibattito internazionale sul futuro della sicurezza e della stabilità in un mondo in cui sfide e conflitti sono in aumento.