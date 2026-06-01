Il Parlamento legalizzerà la gestione dello Stretto di Hormuz; anche l'Oman è a bordo

Alaeddin Boroujerdi, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultativo islamico, in un'intervista al corrispondente di ABNA sullo stato attuale del piano parlamentare per la gestione e il controllo dell'Iran sullo Stretto di Hormuz, ha affermato: "Stiamo aspettando che le sessioni plenarie del Parlamento riprendano ufficialmente per trasformare questo piano in legge."

Ha aggiunto: "Naturalmente, la gestione iraniana dello Stretto di Hormuz è già esercitata in questo momento, e stiamo solo cercando di approvare questo piano per consolidare ulteriormente questa gestione."

Il membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera ha sottolineato: "Quando l'America impone sanzioni contro la nostra organizzazione di nuova creazione – l'Ente per la gestione della via d'acqua del Golfo Persico – significa che l'Iran ha già il controllo e la gestione dello Stretto di Hormuz, perché questo ente iraniano è stato creato per esaminare le richieste di transito attraverso lo Stretto di Hormuz, e l'America lo ha sanzionato."

Boroujerdi ha proseguito: "Attualmente, la sovranità, la gestione e il controllo dell'Iran sullo Stretto di Hormuz sono esercitati, e vogliamo consolidare questa questione, oltre alla procedura già in atto nello stretto, anche sotto forma di legge. Se Dio vuole, anche la fase legislativa in Parlamento sarà completata."

Il membro della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, parlando degli aspetti legali di questa questione, ha dichiarato: "Lo Stretto di Hormuz si trova nelle acque territoriali di Iran e Oman, quindi solo Iran e Oman possono decidere come gestirlo, e nessun altro paese ha il diritto di interferire in questa faccenda."

Boroujerdi ha concluso: "I funzionari del nostro paese, incluso il vice ministro degli Esteri, hanno avuto colloqui con la parte omanina su questo tema, e i negoziati continuano per raggiungere un quadro su come Iran e Oman gestiranno congiuntamente lo Stretto di Hormuz. Nonostante le pressioni americane, anche gli omanesi sono a bordo."