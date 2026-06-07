I BRICS hanno un ruolo determinante nella sicurezza energetica globale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Jalali, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran nella Federazione Russa, in un discorso sul tema "Cooperazione energetica e sicurezza energetica nel quadro dei BRICS", ha illustrato le opinioni della Repubblica Islamica dell'Iran riguardo al ruolo dei BRICS nel sistema energetico globale.

Jalali ha dichiarato in questo incontro: le tensioni geopolitiche, le interruzioni delle catene di approvvigionamento, la volatilità dei mercati globali e l'aumento della domanda nelle economie emergenti dimostrano che la sicurezza energetica è diventata più che mai uno dei pilastri principali della stabilità e dello sviluppo globale.

Ha aggiunto: la sicurezza energetica non significa solo accesso alle risorse energetiche, ma è un concetto completo che include la sicurezza dell'offerta, la sicurezza della domanda, la sicurezza degli investimenti, la sicurezza tecnologica, la sicurezza delle infrastrutture e la sicurezza finanziaria.

Jalali ha definito le vaste capacità dei paesi membri dei BRICS come comportanti responsabilità condivise e ha detto: questi paesi hanno la responsabilità di svolgere un ruolo nel plasmare un sistema più giusto, più stabile e più inclusivo per la sicurezza energetica globale.

Sottolineando che l'energia deve essere un fattore di sviluppo, benessere e produzione, non uno strumento di pressione politica, ha chiesto lo sviluppo del corridoio internazionale Nord-Sud, l'espansione delle infrastrutture di trasporto e logistica, lo sviluppo della cooperazione portuale e il rafforzamento dell'interconnessione delle reti energetiche tra i paesi membri dei BRICS.

L'ambasciatore iraniano in Russia ha osservato: queste misure possono contribuire ad aumentare la sicurezza e la sostenibilità del commercio energetico a livello regionale e globale.

Jalali ha anche chiarito: la Repubblica Islamica dell'Iran non solo non ha attaccato nessun paese, ma ha sempre chiesto pace, stabilità e sicurezza nel mondo e, in quanto membro dei BRICS e uno dei principali produttori di energia, svolgerà il suo ruolo costruttivo ed efficace nel realizzare giustizia e sicurezza energetica globale.