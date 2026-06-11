Massiccio attacco aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione alle basi americane nella regione

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, l’Ufficio Relazioni Pubbliche dell’IRGC ha dichiarato in una nota che le forze aerospaziali dei Guardiani hanno effettuato un pesante attacco alle basi statunitensi nella regione.

Nel comunicato si legge:

«I coraggiosi combattenti della forza aerospaziale e gli eroi della forza navale dei Guardiani della Rivoluzione, all’alba di oggi, per punire l’aggressore e in risposta all’aggressione dell’esercito americano contro alcune unità di servizio e postazioni costiere dei Guardiani, il comando di polizia e l’area dell’aeroporto di Bandar Abbas, in due ondate operative hanno colpito e distrutto diciotto importanti obiettivi appartenenti all’esercito americano sulle basi aeree di Ali Al Salem, Ahmad Al Jaber e anche sulla base aerea di Sheikh Isa.»