Generale Mousavi: Trasformeremo la regione in un inferno per voi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale Seyyed Majid Mousavi, comandante delle Forze Aerospaziali dell'IRGC, ha scritto sulla sua pagina in uno dei social network: «Volete rendere pericoloso lo Stretto sacro di Hormuz?! Da tutta l'Iran trasformeremo la regione in un inferno per voi.»
Ha aggiunto: «Questa è la risposta all'audacia degli americani nella regione.»
11 giugno 2026 - 10:04
News ID: 1825695
Source: ABNA24
Il comandante delle Forze Aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha scritto sulla sua pagina personale: «Volete rendere pericoloso lo Stretto sacro di Hormuz?! Da tutta l'Iran trasformeremo la regione in un inferno per voi.»
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale Seyyed Majid Mousavi, comandante delle Forze Aerospaziali dell'IRGC, ha scritto sulla sua pagina in uno dei social network: «Volete rendere pericoloso lo Stretto sacro di Hormuz?! Da tutta l'Iran trasformeremo la regione in un inferno per voi.»
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