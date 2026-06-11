Guardiani della Rivoluzione: Distrutte basi e caccia americani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, nel comunicato dell'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC si legge: Il popolo credente ed eroico dell'Iran che con oltre cento giorni di resilienza sul campo delle gesta epiche ha mostrato un nuovo livello di discernimento e resistenza.

A seguito delle gesta gloriose all'alba dei combattenti dell'Islam nel reprimere il nemico aggressore americano – confidando nell'Onnipotente – i vostri figli coraggiosi nella Forza Aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, in risposta agli attacchi missilistici dell'esercito americano assassino di bambini contro un luogo ricreativo, un complesso produttivo e l'area di una caserma nei dintorni di Karaj e Nazarabad, e una base locale dei Guardiani della Rivoluzione nella città di Pishva, per punire l'aggressore, questa mattina con 12 missili balistici hanno preso di mira l'area di dislocamento dei caccia americani F-16, F-15 e F-35, nonché le importanti installazioni dell'esercito terrorista americano situate sulla base aerea e nel centro di controllo di Al-Azraq, distruggendo tali installazioni e un gran numero di caccia.

L'operazione dei combattenti dell'Islam continuerà finché continueranno le malefatte del nemico.