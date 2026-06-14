Critica di ElBaradei agli sforzi di Trump per crearsi successi

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA citando “Russia Al-Youm”, Mohammed ElBaradei, ex direttore generale dell’AIEA, ha sottolineato che la realtà è un ritorno alle condizioni precedenti dopo omicidi e distruzioni orribili e gravi danni all’economia globale.

Ha criticato i disperati tentativi di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di dimostrare che il suo accordo con l’Iran è migliore dell’accordo di Obama con questo paese.

Vale la pena notare che Trump ha già dichiarato decine di volte che la firma di un accordo con l’Iran è imminente, per ridurre la pressione della guerra informativa, psicologica ed economica fomentata contro il nostro paese, e per alleviare le tensioni sulla chiusura dello Stretto di Hormuz.