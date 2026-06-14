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Critica di ElBaradei agli sforzi di Trump per crearsi successi

14 giugno 2026 - 11:07
News ID: 1826949
Source: ABNA24
Critica di ElBaradei agli sforzi di Trump per crearsi successi

L’ex direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha criticato gli sforzi di Trump per dimostrare che il suo accordo con l’Iran è migliore dell’accordo di Obama con Teheran.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA citando “Russia Al-Youm”, Mohammed ElBaradei, ex direttore generale dell’AIEA, ha sottolineato che la realtà è un ritorno alle condizioni precedenti dopo omicidi e distruzioni orribili e gravi danni all’economia globale.

Ha criticato i disperati tentativi di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di dimostrare che il suo accordo con l’Iran è migliore dell’accordo di Obama con questo paese.

Vale la pena notare che Trump ha già dichiarato decine di volte che la firma di un accordo con l’Iran è imminente, per ridurre la pressione della guerra informativa, psicologica ed economica fomentata contro il nostro paese, e per alleviare le tensioni sulla chiusura dello Stretto di Hormuz.

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