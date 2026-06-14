Dichiarazione di un alto funzionario israeliano: Trump ci ha ingannati

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il giornale in lingua ebraica “Yedioth Ahronoth” ha riportato, citando un alto funzionario del regime sionista, che l’accordo tra America e Iran è cattivo. Nessuno è soddisfatto di questo accordo.

Ha aggiunto: Tutti sanno che questo accordo non è buono per noi e danneggia gli interessi di Israele.

Questo funzionario sionista ha aggiunto: Ciò che è preoccupante è che Israele non può influenzare questo processo. Trump ci ha ingannati. Siamo scioccati. Danno soldi agli iraniani, e questo paese ottiene tutto ciò che vuole.

Ha dichiarato: L’Iran sta rafforzando le sue capacità missilistiche, e saremo costretti a pagare molti soldi per acquistare missili intercettori. Trump vuole porre fine a questa situazione e sta conducendo consultazioni con varie parti tranne Israele.

Queste parole del suddetto funzionario sionista vengono pronunciate mentre la storia ha dimostrato che le posizioni ostili di Tel Aviv e Washington e le loro aggressioni contro l’Iran e la regione in generale sono sempre state prese in coordinamento tra loro.