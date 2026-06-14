Qatar e Kuwait esprimono speranza per un accordo imminente tra Iran e America

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’agenzia di stampa qatariota “QNA”, il Primo Ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, in una telefonata con il ministro degli Esteri del Kuwait, Jarah Jaber al-Ahmad al-Sabah, hanno esaminato gli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran.

Le due parti hanno espresso la speranza che questo accordo venga firmato presto tra Iran e America.

A seguito delle speculazioni sulla firma di un memorandum d’intesa tra Iran e America, le consultazioni e i movimenti diplomatici si sono intensificati nella regione.

A questo proposito, poche ore fa, Steve Witkoff, l’inviato speciale del presidente americano per il Medio Oriente, e Badr Abdelaty, il ministro degli Esteri egiziano, hanno consultato telefonicamente l’accordo tra Teheran e Washington.

In questa chiamata, Witkoff ha espresso la sua gratitudine per gli sforzi dell’Egitto nel raggiungere un accordo tra Iran e America.

Anche i ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita e del Pakistan hanno discusso telefonicamente di un possibile accordo tra Iran e America.