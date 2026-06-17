Tanker Trackers: la terza petroliera iraniana ha superato la linea del blocco

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Abna, Tanker Trackers ha reso noto che la terza petroliera iraniana ha attraversato l'area del blocco navale americano. Tale petroliera trasportava un milione di barili di petrolio greggio.

In precedenza, la stessa piattaforma aveva anche segnalato che, secondo i dati del Sistema di Identificazione Automatica (AIS), almeno due superpetroliere iraniane, la Diona e la Hiro 2, con un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio, erano uscite dall'area del blocco navale statunitense.

La piattaforma ha inoltre aggiunto che la petroliera Stream della Compagnia Nazionale di Navigazione iraniana si sta avvicinando alla linea del blocco provenendo dalla zona economica esclusiva del Pakistan.