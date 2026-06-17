Bloomberg sui dettagli della bozza di un possibile memorandum d’intesa tra Teheran e Washington

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Abna, Bloomberg scrive in un articolo citando il testo del memorandum tra Teheran e Washington: secondo questo documento, l’Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, dichiareranno la fine immediata e definitiva della guerra su tutti i fronti.

Nel rapporto si afferma che le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi atto ostile e minaccia, e a portare a termine i negoziati per un accordo finale entro un massimo di 60 giorni (con possibilità di proroga).

Bloomberg scrive inoltre che gli Stati Uniti, subito dopo la firma del memorandum, revocheranno il blocco navale contro l’Iran e si impegneranno a ritirare le proprie forze entro 30 giorni dalla data dell’accordo finale.

Secondo il rapporto, anche l’Iran si impegna a riprendere il movimento delle navi entro 30 giorni, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli.

Washington ha inoltre dichiarato che, in collaborazione con i partner regionali, parteciperà alla ricostruzione e allo sviluppo economico dell’Iran.

Il rapporto aggiunge che gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati a revocare le sanzioni contro l’Iran secondo un calendario concordato.

In cambio, l’Iran ha ribadito che non cercherà mai di produrre armi nucleari.

Bloomberg prosegue scrivendo che Teheran e Washington consulteranno sul destino dei materiali arricchiti e altre questioni nucleari nel quadro dell’accordo finale, e che entrambe le parti hanno sottolineato il mantenimento dello status quo fino al raggiungimento dell’accordo finale.

Secondo Bloomberg, in un’altra parte del memorandum si afferma che l’Iran manterrà il suo attuale programma nucleare, senza che gli Stati Uniti impongano nuove sanzioni o rafforzino le proprie forze.

Secondo il rapporto, Washington si impegna inoltre a esentare il petrolio iraniano e i servizi bancari correlati dalle sanzioni, e a liberare i beni e le proprietà congelate dell’Iran.

Bloomberg scrive che, dopo aver ricevuto garanzie sull’attuazione di alcune clausole dell’accordo, i due paesi avvieranno i negoziati per l’accordo finale, e alla fine tale accordo sarà approvato con una decisione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.