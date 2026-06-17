Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, il canale 14 della televisione israeliana ha riferito che questo regime deve continuare i suoi attacchi contro il Libano.

In questo rapporto si afferma che Israele deve, alla luce della continuazione dei suoi attacchi contro il Libano, far fallire l'accordo che gli iraniani sono riusciti a ottenere da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.

Il canale 12 della televisione israeliana aveva precedentemente riferito che Tel Aviv aveva richiesto a Washington i dettagli dell'accordo, ma che gli Stati Uniti si erano opposti a ciò.

Secondo l'affermazione di questo canale, ciò significa che Tel Aviv, nonostante l'avvicinarsi della data della firma, non è a conoscenza della versione completa e finale di questo memorandum d'intesa.