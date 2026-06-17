Smotrich: non ci ritireremo dal Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando i media, «Bezalel Smotrich» ha dichiarato in risposta all'accordo tra Iran e Stati Uniti, di cui anche il Libano fa parte: Israele non si sottometterà alle richieste e alle pressioni esterne e continuerà le sue operazioni militari in Libano senza alcuna concessione.

Smotrich, riferendosi al momento della firma dell'accordo venerdì, ha aggiunto: «Non ci sarà alcun ritiro; né venerdì né dopo.»

Ciò mentre il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, in un comunicato, ha messo in guardia contro la ripetizione delle rappresaglie del regime sionista nel sud del Libano e, richiamando le 84 violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano da parte di questo regime nei due giorni successivi alla dichiarazione del presidente americano sulla fine della guerra, ha sottolineato che in caso di continuazione di queste rappresaglie in Libano, questo regime deve aspettarsi una risposta dura da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.