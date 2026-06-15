Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Abna, il media sionista I24 News ha riportato che i ministri del gabinetto del regime sionista ritengono che il presidente americano Donald Trump non sia riuscito a separare il campo di battaglia libanese da quello iraniano.

In questo rapporto si afferma: „Bisogna ammettere che i campi di battaglia in Libano e Iran sono direttamente collegati tra loro.“

È opportuno notare che l’Iran ha ripetutamente sottolineato che la cessazione della guerra nel suo paese deve includere anche il Libano, e che qualsiasi aggressione del regime sionista contro la periferia sud di Beirut (Dahieh) incontrerà una reazione.

In precedenza, il canale 14 della televisione israeliana, in una reazione aspra e passiva, aveva descritto le recenti politiche del presidente americano come un „colpo“ agli interessi di Tel Aviv.

Questo media sionista, esprimendo incapacità di analizzare i nuovi comportamenti della Casa Bianca, ha riconosciuto: „Ciò che Trump ci ha fatto è un evento così grave e spiacevole che è difficile descriverne e spiegarne le dimensioni.“